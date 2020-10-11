Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

11.10.2020 08:54

Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.

Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş:

"Sürmene açıklarında petrolü bulabileceğimizi düşünüyorum"

"Trabzon Limanı 2004-2011 yıllarında petrol aramalarına ev sahipliği yapmıştı"

TRABZON - Trabzon Limanı yeniden petrol aramalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanının 2004-2011 yıllarında petrol aramalarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak Sürmene açıklarında petrol bulunabileceğini düşündüklerini söyledi.

Ermiş, geçmişte Sürmene'de yapılan derin sondaj çalışmalarında açılan kuyudan alınan çamur analizlerinde petrol emarelerine rastlanıldığını belirterek "2010-2011 yıllarında Sürmene 1 derin deniz sondajı dediğimiz bir kuyu açılmıştı. Ancak yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğini o dönemin TPAO Genel Müdürü, çamur analizlerinden petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı. Bu itibarla Fatih Sondaj Gemisi ya da Kanuni Sondaj Gemisinin ilerleyen yıllarda Doğu Karadeniz'e gelmesi Sürmene açıklarında sondajı daha derinlere indirilmesi sonucu tahminimiz petrolü de bulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ermiş, Trabzon Limanı'nın 2004-2011 yıllarında petrol aramalarına ev sahipliği yaptığı hatırlatarak Fatih Sondaj Gemisi ya da Kanuni Sondaj Gemisinin ilerleyen yıllarda Doğu Karadeniz'e gelerek Sürmene açıklarında sondajı daha derinlere indirilmesi sonucu petrolü de bulabileceğini düşündüklerini belirterek, "23 Nisan 2020 tarihinde Fatih sondaj gemisinin kulesini monte etmek için kurulacak olan vincin parçaları limanımıza geldi. Daha sonra Fatih sondaj gemisini limanımızda ağırlama şerefine nail olduk. Fatih sondaj gemisi Trabzon'dan ayrıldıktan sonra Tuna-1 lokasyonu dediğimiz Sakarya yada Ereğli açıklarında sondaj faaliyetlerine başladı. Çok kısa zamanda da sondaj sonucunda ülkemizin büyük müjdesini verdi. 19 Ağustos günü gazı bulduğumuza dair basına sızan haberlerden bilgi edindik. Daha sonra 21 Ağustos tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız gazla ilgili milletimize güzel haberleri iletti. Şu anda orada sondajlar devam ediyor. İlk açılan kuyu olması hasebiyle şahsen 2004-2011 yıllarında Trabzon limanı petrol aramalarına ev sahipliği yaptığı için Fatih Sondaj Gemisinin teknik özellikleri, özellikle de 12 bin metreye kadar derinliğe inebilmiş olması son derece yüksek düzeyli teknolojiyle donatılmış olmasından dolayı bu yörede daha fazla sondaj yapılmak suretiyle zengin kaynaklara ulaşabileceğini tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra Kanuni gemisi büyük bir ihtimalle boğazlardan kulesi sökülüp geçtikten sonra yakın bir liman olan şu anda TPAO kullanmış olduğu Filyos limanında kule monte edildikten sonra aynı yörede edindiğimiz bilgiye göre sondaj faaliyetlerini sürdürecektir. Doğu Karadeniz kısmına gelince yine edindiğimiz bilgilerden Ordu açıklarında petrol araması yapılabileceği söyleniyor. Ancak bizim 2010-2011 yıllarında Sürmene 1 derin deniz sondajı dediğimiz bir kuyu açılmıştı. Ancak yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğini o dönemin TPAO Genel Müdürü, çamur analizlerinden petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı. Bu itibarla Fatih sondaj gemisi ya da Kanuni sondaj gemisinin ilerleyen yıllarda Doğu Karadeniz'e gelmesi Sürmene açıklarında sondajı daha derinlere indirilmesi sonucu tahminimiz petrolü de bulabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Sürmene, Trabzon, Petrol, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

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