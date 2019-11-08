Son Dakika Haberleri: Trabzon merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Trabzon merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Trabzon merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Trabzon merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, System.String[]

Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen ve aralarında muvazzaf yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 6 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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