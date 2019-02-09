Trabzon Merkezli 13 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı
32 dakika önce
Trabzon merkezli 13 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon
merkezli 13 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon merkezli İstanbul
, Ankara
, Hatay
, Giresun
, Şırnak
, Balıkesir
, Erzurum
, Osmaniye
, Kütahya
, Samsun
, Tekirdağ
ve Elazığ
illerinde örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisindeki mahrem yapılanmasına ilişkin ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 1 aktif teğmen, 6 aktif astsubay, 3 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman onbaşı, 2 aktif uzman erbaş, 6 ihraç askeri öğrenci, 1 emekli astsubay ve 1 açıkta astsubay olmak üzere 21 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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