Son Dakika Haberleri: Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı

Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

TRABZON merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında astsubay ve uzman çavuşların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
TRABZON merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında astsubay ve uzman çavuşların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon merkezli, Malatya ve Kocaeli illerinde, eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda, örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

DEAŞ/IŞİD PROPAGANDASINA GÖZALTI

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesabı üzerinden DEAŞ/IŞİD silahlı terör örgütü'nün propagandasını yaptığı tespit edilen H.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için emniyete götürüldü.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:25 Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel
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