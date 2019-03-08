TRABZON merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında astsubay ve uzman çavuşların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon merkezli, Malatya
ve Kocaeli
illerinde, eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda, örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.
DEAŞ/IŞİD PROPAGANDASINA GÖZALTI
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesabı üzerinden DEAŞ/IŞİD silahlı terör örgütü'nün propagandasını yaptığı tespit edilen H.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için emniyete götürüldü.
- Trabzon