Trabzon merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltında alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Trabzon merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltında alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi

Trabzon merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 muvazzaf subaydan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Trabzon merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 muvazzaf subaydan 3'ü adliyeye sevk edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheliden, uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli er H.Ş. ve eski askeri öğrenci İ.Y.B. Trabzon Adliyesi'ne sevk edildiler. Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 3 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.G.'nin de aralarında bulunduğu, astsubay N.K., sözleşmeli erler E.B., T.Y. ve eski askeri öğrenci E.Ç.'nin emniyetteki sorguları ise devam ediyor. - TRABZON

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