Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik Trabzon, Malatya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay, bir ihraç astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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