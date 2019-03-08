Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.
Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik Trabzon, Malatya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay, bir ihraç astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: AA
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