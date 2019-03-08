Son Dakika Haberleri: Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Trabzon Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Trabzon merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik Trabzon, Malatya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay, bir ihraç astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: AA

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