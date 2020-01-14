Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Trabzon merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Trabzon merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon merkezli olmak üzere Antalya, Kocaeli, Ankara, Aydın ve Balıkesir'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 6 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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