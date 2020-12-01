Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi yakalandı

Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen 5 kişiye yönelik Trabzon merkezli İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, emekli ve muvazzaf uzman çavuşlar F.Ö, Y.E.A, G.Ö, N.K. ve Y.E.B. yakalandı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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