Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

25.05.2021 10:56
Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon, System.String[]

Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya illerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri yüzbaşı 8 muvazzaf subaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya illerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri yüzbaşı 8 muvazzaf subaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başssavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Trabzon, İstanbul ve Antalya illerinde muvazzaf asker ve subayların bulunduğu mahrem imamlar yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlar tarafından arandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade beyanı bulunan, aralarında 1 yüzbaşı ve muvazzaf subayların olduğu 8 asker gözaltına alındı.

Operasyon merkezinin Trabzon olması nedeniyle İstanbul ve Antalya'da gözaltına alınanların ifadeleri alınmak üzere Trabzon'a getirileceği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TRABZON

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, PDY soruşturması, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon - Son Dakika


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