Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda serbest bırakılan astsubay tutuklandı

Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan astsubay, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri olan astsubay T.A'nın, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanarak görüştüğü gerekçesiyle zanlının yeniden yakalanması için karar çıkarıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kırklareli'nde yakalanan T.A, Trabzon'a getirildi.

T.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen ve 8 Kasım'da Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Aralarında muvazzaf yüzbaşı, astsubay, teğmen, uzman çavuş ve ihraç edilen askeri öğrencilerin de yer aldığı zanlılar, savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılmış, zanlılardan bir askeri öğrenci tutuklanmış, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanarak görüştüklerini itiraf eden 8 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.