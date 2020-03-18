Trabzon meydanında koronavirüs sessizliği - Son Dakika
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Trabzon meydanında koronavirüs sessizliği

6 saat önce

Trabzon meydanında koronavirüs sessizliğiTRABZON'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından, meydanlar boşaldı.

Trabzon meydanında koronavirüs sessizliği

TRABZON'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından, meydanlar boşaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Trabzon'da birçok işletme sahibi, kepenklerini açmadı. Yasağın ardından kentin işlek caddelerinde yoğunluğun azaldığı gözlendi. Günün her saati insanlarla dolup taşan Atatürk Alanı da boş kaldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetleyerek, esnafa uyarılarda bulunuyor.

'EVDE DURAMIYORUM'

Kent sakini Eyüp Çırak, meydanların sessizliğe büründüğünü belirterek, "Tedbir olarak elimizden gelenler belli, pek fazla tedbir alamıyoruz. Maske takmanın bazıları iyi olmadığını, evde kalınması gerektiği söylüyor. Biz de evde duramıyoruz işin gerçeği. Kendimizi kollamaya çalışıyoruz. Şu an Trabzon'a ve meydana bakıyorum; hiç eskisi gibi değil. Hayat durmuş gibi. Umarım bu sorun çözülür, hayat yeniden hareketlenir" dedi.

Maske takarak önlem alan Yüksek Köroğlu, "Maske takıp önlem alıyoruz. Mümkün olduğunca insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Herkesin bakanlıkların söylediği uyarılara muhakkak uyması gerekir" diye konuştu.

'HER TEDBİR YARINLARIMIZ İÇİN'

Hasan Köroğlu da, "Her tedbir; bizim sağlığımız, geleceğimiz ve yarınlarımız için. Uyarılara hepimiz uymalıyız. Tüm bu kurallara uyarsak hepsi bizim menfaatimize olacak. Umarım en kısa sürede bu sorunun üstesinden geliriz" ifadelerinde bulundu.

SAĞLIK BAKANINA TEBRİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tebrik ettiğini söyleyen kent sakini Abdullah Ulu ise "Sağlık bakanımızı her kesim tebrik ediyor. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Önlem alırsak bir şey olmaz. Kim olursa olsun yakın temastan kaçınmalıyız" dedi.

Trabzon meydanında koronavirüs sessizliği

Mustafa Kemal Atatürk, Köroğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:55 Kaynak: DHA

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