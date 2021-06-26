Trabzon meydanında mobil aşılama merkezi kuruldu - Son Dakika

Trabzon'da vatandaşlar, meydanda kurulan mobil aşılama merkezinde randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırıyor.

Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Alanı'nda mobil aşılama merkezi kuruldu.

Aşı randevusu almayan veya aşı olmaya fırsat bulamayan vatandaşlar, burada kurulan merkeze gelerek aşılarını yaptırıyor.

Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Bünyamin Gürsoy, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyerek, "18 yaş üzerindekilerin tamamına aşı hakkı tanındı. Hem sağlık merkezlerinin yükünü azaltmak hem de aşıya erişimi kolaylaştırmak amaçlı kent meydanında aşı merkezi oluşturduk. Vatandaşımızın büyük ilgisi var." dedi.

Trabzon'da 525 bin doz aşı yapıldığını dile getiren Gürsoy, "Bu oranı hızlıca artırmamız gerekiyor. Yazın sonuna kadar inşallah bütün hedef gruplarında istediğimiz aşı oranına ulaşıp salgını sonlandırmak istiyoruz. Herkesin aşı merkezine gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan 40 yaşındaki Önder Hellaç ise meydanda gezerken merkezi görüp aşısını olduğunu ifade etti.