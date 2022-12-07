İYİ Parti, AK Partili vekil için 'cinayete tam teşebbüsten' suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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İYİ Parti, AK Partili vekil için 'cinayete tam teşebbüsten' suç duyurusunda bulunacak

07.12.2022 00:51

İYİ Parti, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün AK Partili Zafer Işık'ın yumruğuyla yaralanmasının ardından harekete geçti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Işık hakkında 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

TBMM'de gerçekleştirilen 2023 yılı bütçe görüşmelerine yaşanan kavgalar gölge düşürdü. Çıkan arbedede, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin ÖrsAK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık yumrukladı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün başında açılma meydana geldi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen, geçtiğimiz sene kalp pili takılan Örs, yoğun bakımda tedaviye alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye giderek bilgi alırken, Örs'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ HAREKETE GEÇİYOR

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Poyraz, Zafer Işık hakkında, "adam öldürmeye tam teşebbüsten" suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Poyraz, "İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşabilirdik. Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıpbu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız" dedi.

"KENDİSİNE MİLLETVEKİLİ DEMEK DE DİLİMİN UCUNA VARMIYOR"

Poyraz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu kavganın tarafı Hüseyin Bey değil. Kendisini kasıtlı olarak hedef haline getirip koşarak, görüntülerde de görüldü. Kendisine 'milletvekili' demek de dilimin ucuna varmıyor, 'şahıs' diyeceğim o yüzden. Bu şahıs TBMM'de, konunun tarafı değil. Hüseyin Örs, ortalığı yatıştırmak için ayağa kalkıyor. 'Arkadaşlar lütfen sakin olun' diye taraflar arasına girmeye çalışıyor.

YERE DÜŞÜNCE KALP PİLİNDE UYUMSUZLUK OLMUŞ

Şahıs, en uçtan, kürsü arkasından dolanmak suretiyle doğrudan hedef olarak gözettiği Hüseyin Örs'e gelip ve kalbinde pil olduğu kamuya açık kaynaklarda da TBMM'de aktif olduğu dönemde de mesai arkadaşları tarafından bilinen Hüseyin Örs'e vurmak suretiyle, kafasını darp etmek suretiyle. Kalabalık içinde Hüseyin Örs yere düşüyor ve kalp pilinde uyumsuzluk söz konusu oluyor."

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Son Dakika Güncel İYİ Parti, AK Partili vekil için 'cinayete tam teşebbüsten' suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti, AK Partili vekil için 'cinayete tam teşebbüsten' suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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