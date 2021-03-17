Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Ulusal Ajans tarafından iki alanda akredite edildi - Son Dakika

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün Ulusal Ajans tarafından bağımsız dış değerlendirmeler sonucunda okul eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında akredite edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, AA muhabirine, 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ programında gerçekleştirilen 134 proje ile 4 milyon 587 bin avro hibe desteği kazanan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, yine bir ilke imza atarak Ulusal Ajans tarafından akredite edilme başarı gösterdiğini belirtti.

Bağımsız dış değerlendirmeler sonucunda okul eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında akredite olduklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından önümüzdeki süreçte daha dijital, daha kapsayıcı, her alanda engellerin ortadan kalktığı, dijital becerilerin geliştirildiği ve çevresel sürdürülebilirliğin vurgulandığı projeler ile öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimini destekleyen uluslararası proje faaliyetleri yürütülecektir. Bu akreditasyon programı kapsamında ilimizde yer alan tüm paydaşlar ile çalışmalar gerçekleştirilecektir. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok önem verdiğimiz mesleki eğitim alanında dünyanın farklı ülkelerinde yer alan uzman firmalarla iş birliğine gidilecektir. Öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimini desteklemek, uluslararası yenilikleri yerinde takip etmelerini sağlamak için Avrupa'da görecekleri her türlü eğitim-öğretim etkinlikleri bu akreditasyon programı çerçevesinde hayata geçirilebilecektir."

Aktaş, kurum olarak 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan dijitalleşme, mesleki eğitim ve okulların gelişimine yönelik hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ve heyecanla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.