Trabzon mühendisliği bıraktı tavuk çiftliği kurdu - Son Dakika
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Trabzon mühendisliği bıraktı tavuk çiftliği kurdu

6 saat önce

Mühendisliği bıraktı tavuk çiftliği kurduTrabzon'un Şalpazarı ilçesinde orman mühendisi Musa Akkaya (60), kariyerini bırakıp, tavuk çiftliği kurdu.

Mühendisliği bıraktı tavuk çiftliği kurdu

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde orman mühendisi Musa Akkaya (60), kariyerini bırakıp, tavuk çiftliği kurdu. Çiftliğinde günde ortalama 300 yumurta elde eden, serasında sebze de yetiştiren Akkaya, siparişleri karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

Şalpazarı ilçesinde uzun yıllar çeşitli kurum ve kuruluşlarda orman mühendisi olarak görev alan Musa Akkaya, kariyerine son vererek, tavuk çiftliği işletmeciliği yapmaya karar verdi. Akkaya, Geyikli Mahallesi'ndeki arazisine tavuk çiftliği kurup, üretime başladı. 3 yıl önce hobi olarak başladığı girişiminde zamanla çiftlikteki tavuk kapasitesini 600'e çıkaran Akkaya, günde ortalama 300 yumurta elde diyor. Çiftliğinde yakından ilgilendiği tavukların beslenmesine özen gösteren Akkaya, siparişleri karşılamak için de yoğun olarak çalışıyor.

'İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAYACAĞIM'

Hobi olarak başladığı çiftliğinde tek başına çalıştığını ve büyük hedefleri olduğunu anlatan Akkaya, Büyük bir arazide bu işi yapmayı hedefliyorum; eğer bunu gerçekleştirirsem o zaman istihdama da katkı sağlayacağım. Çiftlik kurmaya karar verince arkadaşlarım, 'Burada hayvan yetişmez' dediler. Ancak 3 senedir bu işle uğraşıyorum, hiçbir sorun yaşamadım. 600 tavuğum var, günlük 300 yumurta alıyorum. İlerisi için ilk etapta 2 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Elde ettiğim yumurtaları da çevre il ve ilçelerdeki marketlere satıyorumö dedi.

'ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Tavuk çiftliğinin yanı sıra sera işi de yaptığını kaydeden Akkaya, 'Mahalleliye örnek olmak istiyorum. Seradan geçen sene 1 ton domates, 250 kilo salatalık ürettim. Şu an seraya bin 400 adet marul fidanı diktim. Toprakla uğraşmak çok zevkli bir iş, serama da tavuk gübresi atıyorum. Aslında ekonomik olarak da getirisi olan bir iş, bu nedenle seracılık işini de büyütmek istiyorum. Eğer hedefime ulaşırsam; ilçemin sebze üretimini ben sağlamak istiyorum. Her mevsime göre sebze yetiştireceğimö diye konuştu.

GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ

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-Tavuk çiftliğinden görüntüler

-Tavuk kümesinden görüntüler

-Röportaj

-Sera'dan görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA Osman KARAGÖZ ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)

Trabzon mühendisliği bıraktı tavuk çiftliği kurdu

Şalpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
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