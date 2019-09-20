Trabzon Baro Başkanlığınca, "Trabzon Nafakayı Konuşuyor" çalıştayı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, nafaka konusundaki yasal düzenlemeler ve kadın kazanımlarının görüşüleceğini söyledi.

Suiçmez, kadına karşı şiddetin artmasının nedeninin son zamanlarda bazı kesimler tarafından kadınların boşanma taleplerinin artmış olmasına bağlanmaya çalışıldığını altını çizdi.

Bu durumun kadına egemen olmak isteyen zihniyetin yaptığı bir davranış olduğuna işaret eden Suiçmez, şöyle konuştu:

"Kadının özgürleşme, birey olma, bağımsız olma çabalarının sonucunda hak ettiği yaralanmak, ölüm ve aşağılanmak değildir. Tam tersi kadın eğer bireyleşecek ise devletin yapması gereken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kadın erkek ayrımını ortadan kaldırmak ve kadının ekonomik bağımsızlığına kavuşacağı istihdam alanlarını sağlamak ve kesinlikle anayasada da yazdığı üzere kadın erkek eşit özgün bir toplum yaratmaktır."

Şiddetin engellenmesinin yolunun kadının bireyselleşmesini, özgürleşmesini engellemek olmadığını aktaran Suiçmez, "O yüzden özellikle alanda çalışma yapan arkadaşlar 6284 sayılı yasanın daha uygulanabilir olması için çalışmalar yaparken tam tersi bir şekilde özellikle nafakayla başlatılan tartışmanın karşısındayız. Hiçbirimiz aile kavramının karşısında değiliz. Biz kadın erkek eşit bir aileden sağlıklı bir ailenin geçtiğini biliyoruz." diye konuştu.

Alanında uzman kişilerce sunumların yapıldığı çalıştay yarın da devam edecek.