Trabzon Nutku Kitabesinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında, Ortahisar Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yaptırılan Trabzon Nutku Kitabesinin açılışı için program düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin, programda düzenlendiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılının kutlandığını söyledi.

Trabzon'un, yiğit ve mert insanların yetiştiği topraklar olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bu mert ve yiğit insanların diyarı, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu bu toprakları Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de üç kez ziyaret etti." dedi.

Atatürk'ün Trabzon'u ilk ziyaretinden sonra duygularını paylaştığı Trabzon Nutku'nun kitabe ile ölümsüzleştirildiğini anlatan Ustaoğlu, "Orada bu bölge insanımızdan övgüyle ve gururla bahseden çok güzel cümleler var. Vatan ve bayrak için canlarını feda eden şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Ustaoğlu, "Bu vatanın birliğine, kardeşliğine hiç kimse el uzatamaz, dil uzatamaz. Trabzon işte bugün bu meydan da bu coşkuyu, bu heyecanı hep birlikte gösteriyor. İnşallah bundan sonra da birliğimiz kardeşliğimiz hep daim olacak." diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bir süre önce kurulduğunu belirten Ustaoğlu, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk ziyaretini 15 Eylül 1924 tarihinde gerçekleştirdiğini anımsattı.

Genç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Trabzonlularımıza, büyüklerimize ve hemşehrilerimize, bu şehrin insanına özgü dolu olan nutkunu tarihi bir anıtsal kitabeyle birlikte bu alanımıza kazandırmak istedik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Trabzon Nutku Kitabesinin açılışı gerçekleştirildi.