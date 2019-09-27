Trabzon öğretmenler, işçi gibi çalışıp okullarına atölye inşa ediyor

Öğretmenler, işçi gibi çalışıp okullarına atölye inşa ediyor

Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni yapılan okullarında uygulamaların yapılacağı atölyeleri, kendi elleriyle inşa ediyor. Okulun arkasında yapılacak 5 uygulama atölyesinde kolları sıvayarak, işçi gibi çalışan öğretmenler, kendi imkanlarıyla taşıdıkları çelik konstrüksiyonları birbirine kaynak yapıp, çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idari heyeti ve teknik ve mekanik dersler veren öğretmenler, 3 yıl önce yapılan okullarında atölyelerinin olmaması üzerine öğrencilerin uygulamalı eğitimden geri kalmamaları için okul bünyesinde yer almayan eğitim atölyeleri kurmaya karar verdi. Okulun arka kısmında yer alan 600 metre karelik boş alanı değerlendirmek için kolları sıvayan uzman öğretmenler, çelik konstrüksiyon siparişi verip, uygulama atölyesi inşası çalışmalarına başladı. İnşa edilecek 5 uygulama atölyesinde, işçi gibi çalışan öğretmenler, kendi imkanlarıyla taşıdıkları çelik konstrüksiyonları birbirine kaynak yapıp, içerisinde temel imalat, elektromekanik, hareket kontrol sistemleri, oto boya ve oto kaporta olmak üzere 5 ünitenin yer alacağı atölyeleri, 1 yılda tamamlamayı planladıkları söyledi. Öğretmenlerin, atölye yapımında verdiği uğraş, çevre sakinlerinin yanı sıra, öğrenci velilerinin de övgüsünü topluyor.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK'

Öğrencileri için atölye yapımında görev alan öğretmenlerden Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Bölüm Şefi Kahraman Yılmaz, Çocukların eğitim öğretim görmesi için gerekli olan atölye ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keselim' diyerek işe koyulduk. İnşallah yapıp başarmaya çalışacağız. Hem okulumuza katkı, hem de çocukların eğitim ortamını oluşturacağız. Bazen boya işlerini, kaporta işlerini bile yağmurun altında yapmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir şeyi yapmayı kendimize vazife edindik. Alanımızda, temel İmalat, Elektro Mekanik, Hareket Kontrol Sistemleri, Oto boya ve Oto Kaporta olmak üzere toplam 5 atölye olacak?? dedi.

'1 YIL İÇİNDE TÜMÜNÜ TAMAMLAYACAĞIZ'

Teknik eğitim veren okulda uygulamanın zorunlu olduğunu anlatan Otomotiv Gövde Teknolojileri Alan Şefi öğretmeni Mehmet Ali Bekircan ise, Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde atölyeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yeni binamız yapıldı ama atölye alanımız yoktu. Teknik eğitimde uygulama zorunludur. Olmazsa olmazdır. Baktık atölye yapımı biraz uzayacak. Bizde çevresel imkanlarla ve kendi çabamızla bir an önce yapmaya çalıştık. Bu aşamaya getirdik. İnşallah 1 yıl içinde tümünü tamamlayacağız?? diye konuştu.