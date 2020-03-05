Trabzon öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı - Son Dakika

Trabzon öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı

6 saat önce

Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtıTRABZON'da ressam Şükran Üst, son 11 yılda cinayete kurban giden kadınların anısına çizdiği 3 bin 150 portreden oluşan 'Yüzleşme' adıyla sergi açtı.

Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı

TRABZON'da ressam Şükran Üst, son 11 yılda cinayete kurban giden kadınların anısına çizdiği 3 bin 150 portreden oluşan 'Yüzleşme' adıyla sergi açtı.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Kurucusu ressam Şükran Üst, son 11 yılda cinayetlere kurban giden kadınların portrelerinden oluşan çizimler gerçekleştirdi. Üst, 3 bin 150 çizimi 'Yüzleşme' adıyla bir alış veriş merkezinde sergiledi. Sergi, 10 Mart tarihine kadar açık kalacak.

Portrelerini kadın cinayetleri ve kadına şiddete adadığını söyleyen Şükran Üst, "Ben bir kadınım, anneyim, eğitimciyim, sanatçıyım. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman duyarlılığımızda artıyor. Kadın cinayetleri de bizi hem üzen hem de derinden etkileyen bir konu. Tabi ki bunun mücadelesini kadın olarak veriyoruz ama ressam olduğum içim çizimlerimle de bu sorunu daha da görünür hale getirmek istedim. Çizdiğim kadınlar her yerde benimleydiler. Yeri geldi küçük not defteri kağıdına yeri geldiği zaman da bir peçeteye ve hatta bir poşete bile çizim yaptım. Kadın cinayetleri Münevver Karabulut olayından sonra farkındalık yaratmaya başladı. Bende 2009 yılında yaşanan Münevver Karabulut cinayetinin ardından yapmış olduğum çalışmaları 'Hayatı ellerinden alınan kadınlar' için adadım. 11 yılda öldürülen 3 bin 150 kadın için hepsinin adına bir kadın portresi çizdim. Bunlar benim hayali kadınlarım. Herhangi bir kadın değil. Hepsinin bir ifadesi var. Sadece kadın oldukları için yaşamları ellerinden alındı. Onları yaşatmak istedim" dedi.

Trabzon öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı

Münevver Karabulut, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
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