Son Dakika Haberleri: Trabzon Olimpiyat Spor Kulübünden Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

Trabzon Olimpiyat Spor Kulübünden Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü Başkanı Ozan Sağlam ve beraberindeki sporcular, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Trabzon Olimpiyat Spor Kulübünden Vali Ustaoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü Başkanı Ozan Sağlam ve beraberindeki sporcular, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sağlam ve beraberindeki sporcularla bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, sporcuları elde ettikleri başarılarından dolayı kutladı.

Ustaoğlu, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon sporun her dalının en başarılı şekilde icra edildiği bir ildir. Sporun her alanında önemli başarılar ve şampiyonluklar yaşamış çok başarılı sporcularımız var. Bu sporcuların yetişmesinde ailelerinin yanında antrenörleri ve kulüpleri de çok büyük gayret sarf ediyor. Bu başarılarda emeği geçen herkesi kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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