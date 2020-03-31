Trabzon Ortahisar'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, bir maaşını yardım kampanyasına bağışladığını belirterek, ekonomik durumu yerinde olan vatandaşları da kampanyaya katılmaya davet etti.

Koronavirüs salgınının, bütün insanların sağlığını tehdit ettiği gibi ekonomik anlamda da bütün ülkeleri dar boğaza soktuğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Virüsün neden olduğu ekonomik yıkım ve daralmayla mücadele etmek için bütün ülkeler art arda ekonomik paketler ve yardım kampanyaları düzenliyor. Bu kapsamda yeni koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından sonra Türkiye'nin bu salgınla mücadelesi için her türlü tedbirin alınmasında öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya biz de destek olalım. Türk milleti, yaşanan doğal afetler ve olağanüstü haller karşısında yaraların sarılması için her zaman kenetlenmiştir, hiç şüphesiz ki medeniyetinin ve inancının gereği olarak bugünlerin atlatılması için yine elini taşın altına koymaktan en ufak bir tereddüt duymayacaktır."