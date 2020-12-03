Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini projesinin meydan çalışması başlıyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, meydan bölgesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat yenileme çalışmalarına 5 Aralık'ta başlanacağını belirtti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15,5 milyon avro maliyeti olan ve dört bölgede çalışmaları sürecek Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini projesi kapsamında 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenilenmesinin yanı sıra 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacağını ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, ay sonu başlamayı planladıkları Meydan bölgesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hat yenileme çalışmalarını bu hafta sonu başlatacaklarını ifade eden Zorluoğlu, "Gerek ekip sayısının artırılması, gerekse 7 gün 24 saat esaslı bir çalışma programı uygulamak suretiyle vatandaşlarımızı en asgari şekilde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik bir hattı 4 ay gibi kısa bir sürede bitirmek istiyoruz. Nisan ayı sonu itibarıyla Meydan bölgesindeki bu 5 ana caddemizdeki tüm altyapı çalışmalarımızı bitirip bölgeyi kaliteli ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, Cumhuriyet, Gazipaşa, İskenderpaşa, Çarşı ve Kemerkaya Mahallelerini kapsayan çalışmalar kapsamında, 5 Aralık Cumartesi gününden itibaren 10 gün süreyle Hacıkasım kavşağı ile Baro kavşağı arasındaki bölgenin trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Proje kapsamında Ortahisar sınırları içerisinde bulunan 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenileneceğine işaret eden Zorluoğlu, "259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vanası odası ve 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre karayolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi, 1312 yangın musluğu inşa edilecek. Proje ayrıca 30 içme suyu deposunun yapımını ve 22 içme suyu deposunun ise onarılarak hizmete açılmasını kapsıyor." ifadesini kullandı.