Trabzon Otizm Derneğinden Gümrükçüoğlu'na Ziyaret
1 saat önce
Trabzon Otizm Derneği Başkanı Muradiye Dilek, Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Okulu velileriyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.
Trabzon
Otizm Derneği Başkanı Muradiye
Dilek, Yomra
Vilayetler Birliği Özel Eğitim Okulu velileriyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
'nu ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümrükçüoğlu, dernek yetkilileri ve velilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Engelli bireyler için yapılan hizmetleri anlatan Gümrükçüoğlu, "Engellilerimiz için devletimiz seferberlik ilan etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde engellilerimiz, hastalarımız, yaşlılarımız, kimsesizlerimiz için çok önemli reformlar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. İmkanlarımızı zorlayarak sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Eğitim vazgeçilmez bir unsurdur. Sizler de bu uğurda gönlünü ortaya koymuş olan kahramanlarımızsınız. Sizlere Trabzon halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dilek de desteklerinden dolayı Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:42 Kaynak: AA
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