TRABZON Palamut tezgahları süslüyor, hamsi bekleniyor - Son Dakika

TRABZON Palamut tezgahları süslüyor, hamsi bekleniyor

Palamut tezgahları süslüyor, hamsi bekleniyorTRABZON'da denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgaharında yoğunluk yaşanıyor.

Palamut tezgahları süslüyor, hamsi bekleniyor

TRABZON'da denizlerde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgaharında yoğunluk yaşanıyor. Kente, balıkçı tezgahlarını palamut süslerken, deniz suyu sıcaklarının düşmesiyle hamsi avı da merakla bekleniyor.

Eylül'de başlayan denizlerde yeni av sezonu ile birlikte Karadenizli balıkçıların ağları balıklarla dolarken, tutulan balıkların satışı ile ilgili de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Trabzonlu balıkçıların ağlarını bu sezon palamut balığı dolduruyor. Palamudun yansı sıra mezgit, istavritte yaşanan bolluk, balıkçı tezgahlarını da şenlendiriyor. Palamudun tanesi 15-25 TL arasında satılırken, istavritin kilosu 30, mezgit 20 TL'den tezgahlardaki yerini alıyor. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, deniz suyu sıcaklarının düşmesiyle vatandaşlar ve balıkçılar, hamsiyi bekliyor. Vatandaşlar, Karadeniz hamsini beklerken, İstanbul ve İzmir'den gelen hamsiyle bir nebze de olsa bu özlemini gideriyor. Marmara'dan gelen az sayıda hamsi de, kilosu 25-30 TL'den kısa sürede alıcı buluyor. Balıkçılar, Karadeniz hamsinin, yaklaşık 1,5 ay sonra tezgahlarda yerini alacağını belirtti.

'KASIM SONUNDA HAMSİYİ BEKLİYORUZ'

Balıkçı esnafı Zekeriya Denizer, 2 gün önce İstanbul'dan gelen hamsinin kısa sürede tükendiğini söyleyerek, "Şu anda palamut zamanı. Palamudun da gramajı çok fazla değil. Daha tam kendini almış durumda değil. Kasım ayına doğru da hamsiyi bekliyoruz. 2 gün önce de İstanbul'dan gelen hamsi vardı, onunda kilosu biraz pahalı oldu. 25-30 lira civarındaydı. Müşteride zorluk yaşıyor bu süreçte. Şu an palamut zamanı olduğu içinde müşteri palamut soruyor" dedi.

'SULAR SOĞUMUYOR, HAMSİ ÇIKMIYOR'

Balıkçı Ayhan Keleş, deniz suyunun soğumasıyla hamsi avında bolluk beklentileri olduğunu belirterek, "Şu anda havalar biraz sıcak gidiyor. Sıcak gittiğinden de sular soğumuyor, hamsi çıkmıyor. Böyle olunca da palamut bir çıkıyor bir çıkmıyor. Bu da bazen fiyatların düşük bazense yüksek olmasına neden oluyor. Şu an biraz kıt geliyor, hamsinin çıkması ve olmasıysa havaların soğuk olmasına bağlı. Şu an zaten yerli hamsi yok. Soran çok oluyor. İstanbul'dan ve İzmir'den gelenler var. Ancak şu an zaten palamut zamanı olduğu için tezgahlarda palamut görüyoruz" diye konuştu.

'TRABZONLUNUN BİR NUMARASI HAMSİDİR'

Kent sakini Yakup Bektaşoğlu ise palamut bolluğu olduğunu, herkesin hamsi avını merakla beklediğini ifade ederek "Valla palamut sezonu şu an ancak herkes hep 'hamsi' diyor. Trabzon halkının her zaman bir numarası hamsidir " şeklinde konuştu.

'HAMSİ ÇOK SORULUYOR'

Vatandaşların özellikle hamsiyi sorduklarını kaydeden balıkçı Mehmet Can Örseloğlu da "Beklenen çıkış zaten palamutla olur çünkü mevsim palamudun mevsimi. İstavrit, çinekop, lüfer ve sargan yan çeşitler olarak çıkıyor. Ama hedefte olan asıl balık palamuttur. Maşallah bu senede, geçen sene bunun hiç eseri yoktu. Bu sene yine tezgahları süslemeye başladı. Gramajları da zaten görünüyor, 300 gram ve 600 gram boyutlarına ulaştı. 20 günlük bir sürenin sonunda 1 ila 1.5 kilogram civarına ulaşacaktır. Bizde onu bekliyoruz. İnşallah balık bol olacak, bizde vatandaşlara satacağız bol bol yiyecekler. Hayırlı bir sezon geçirmemizi bekliyoruz. Hamsi çok soruluyor ancak şu an tezgahlardaki hamsi Karadeniz'in yerli hamsisi değildir. İzmir ve İstanbul'da çıkıyor bu hamsi, tüketicinin bunu bilmesi gerekiyor. Trabzon hamsisi 10. ayda tezgahlarda yereni alacaktır. Bolluk palamuttan yana, palamut oldukça kimse o yöne bakmaz. Vatandaşında talebi şu an palamuttan yana. İnşallah hem Türkiye hem bizim için hayırlı bir sezon olacak. Ancak Karadeniz hamsisi için 1.5 ay var" ifadelerinde bulundu.

TRABZON Palamut tezgahları süslüyor, hamsi bekleniyor

Karadeniz, İstanbul, Trabzon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Palamut tezgahları süslüyor, hamsi bekleniyor - Son Dakika

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