TRABZON Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRABZON Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor - Son Dakika

TRABZON Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor

15 dakika önce

Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyorTRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında, kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor

TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında, kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların, istekleri ile evlere erzak taşıyor. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Trabzon'da, polis ekipleri ise açık alanlarda kontroller ve denetimlerini sürdürdü. Ekipler, uyarılara uymayıp, sokakta gezen ve oturan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, kent sakinlerinin evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti.

YAŞLILARIN SİPARİŞİ EVLERİNE GETİRİLİYOR

Polis ekipleri ayrıca, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların, istekleri doğrultusunda erzak ve gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıdaları marketten alıp, gittikleri adreste yaşlı vatandaşlara teslim ediyor.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezinde, polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara da, uyarı anonsları yapıyor. Ekipler, yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerlerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarıda bulunuyor. Kent sakinleri ise tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

TRABZON Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor

Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:36 Kaynak: DHA

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