Trabzon Polisi'nden Kaçak Silah Operasyonu
33 dakika önce
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü
ekipleri gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele
kapsamında yapılan çalışmalarda 55 plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada, aracın bagaj kısmında, 11 adet el yapımı 9 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet şarjör ele geçirildi. Yine bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında bir şahsın eşyalarında yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız 9 mm Sig Sauer ve Browning marka tabanca ve 26 adet mermi bulundu. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten 2 olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgusu sürüyor. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:54 Kaynak: İHA
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