Trabzon prof. dr. kadıoğlu küresel iklim değişikliği ile karadenizlilerin burnu küçülecek vatandaş... - Son Dakika

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Trabzon prof. dr. kadıoğlu küresel iklim değişikliği ile karadenizlilerin burnu küçülecek vatandaş...
6 saat önce
TRABZON Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) VATANDAŞ RÖPORTAJLARI.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
TRABZON Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) VATANDAŞ RÖPORTAJLARI
Son Dakika Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu Döner tartışması sürerken Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada