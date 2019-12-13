Trabzon prof. dr. kadıoğlu küresel iklim değişikliği ile karadenizlilerin burnu küçülecek vatandaş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon prof. dr. kadıoğlu küresel iklim değişikliği ile karadenizlilerin burnu küçülecek vatandaş... - Son Dakika

Trabzon prof. dr. kadıoğlu küresel iklim değişikliği ile karadenizlilerin burnu küçülecek vatandaş...

6 saat önce

TRABZON Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) VATANDAŞ RÖPORTAJLARI.

TRABZON Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) VATANDAŞ RÖPORTAJLARI

Trabzon prof. dr. kadıoğlu küresel iklim değişikliği ile karadenizlilerin burnu küçülecek vatandaş...

Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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