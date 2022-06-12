Trabzon, Rize, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Trabzon, Rize, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli yağış uyarısı

12.06.2022 12:47
Trabzon, Rize, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon ve Rize çevreleri için gök gürültülü sağanak, Ağrı ve Iğdır çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Trabzon ve Rize çevreleri için gök gürültülü sağanak, Ağrı ve Iğdır çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Trabzon ve Rize çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Dört il ve çevresinde meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar ve hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Trabzon, Iğdır, Ağrı, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon, Rize, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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