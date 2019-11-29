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Trabzon 'roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı

6 saat önce

'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandıTRABZON'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada dedektör köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 26 kilo eroin ele geçirildi.

'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı

TRABZON'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada dedektör köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 26 kilo eroin ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince su kuyuları mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Dedektör köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine otomobilin ön tarafında zula halde 26 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan uyuşturucu madde ile ilgili otomobildeki K.R., J.S.G. ve Z.H. gözaltına alındı.

Trabzon 'roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı

Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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