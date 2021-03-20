TRABZON Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi - Son Dakika

TRABZON Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi

20.03.2021 08:39

Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dediTRABZON'da saçının çıkması için ahırdaki buzağısına başını yalattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gören Ali Suiçmez, 'Bir yerde okumuştum buzağının yalayarak kafada saç çıkardığını.

Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi

TRABZON'da saçının çıkması için ahırdaki buzağısına başını yalattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gören Ali Suiçmez, 'Bir yerde okumuştum buzağının yalayarak kafada saç çıkardığını. Aynaya bakınca sanki saçım çıkmış gibi hissediyorum. Sonucu zaman gösterecek' dedi.

Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve renkli davranışlarıyla tanınan Ali Suiçmez, saçının çıkması için ahırdaki buzağısına başını yalattı. Suiçmez, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi odağı olup, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Takipçilerin, 'Karadeniz usulü saç çıkartma' yorumları yaptığı görüntüler, izleyenleri tebessüm ettirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları da paylaşıma esprili yorumlarda bulundu.

'BANA BUZAĞI KAFANI YALASIN DEDİLER'

Kayda aldığı görüntülerde buzağıya, 'Yerim senin ballarını' diyerek seslenen Suiçmez, paylaşımında 'Saçımın çıkması için 'bana buzağı kafanı yalasın' dediler. Ben de onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya' ifadelerine yer verdi.

'SAÇIM ÇIKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Buzağıyla arasında sıcak bağ olduğunu anlatan Suiçmez, 'Ben zaten daha önceden de fenomendim. Bir süre önce bir yerde okumuştum buzağının yalayarak kafada saç çıkardığını. Köyde de ufak bir buzağım var. Köye gittiğimde onu sevmeye başladım. Ben onu sevdikçe o da başımı yaladıkça yaladı. Ben bıraksam öyle saatlerce başımı yalamaya devam edecekti. Bazı görenler, saç çıktı esprisinde bulunuyor. Ben de aynaya bakınca sanki saçım çıkmış gibi hissediyorum. Sonucu zaman gösterecek. Saç ektirenlere tavsiyemdir, onlar da buzağı bulup saç olmayan bölgeleri yalatsınlar. Sosyal medyada videomu paylaşınca çok arayanlar oldu beni. Hatta Avrupa'dan bile bana ulaşanlar oldu. Bu da güzel bir anı oldu benim için. Buzağın yanına gittiğim zaman kafamı yalamaya halen daha devam ediyor. İlerleyen süreç gösterecek kafamızda ne kadar saç çıktığını' dedi.

YARDIMSEVERLİĞİYLE TANINIYOR

Öte yandan Sürmene ilçesinde kamu kurumunda çalışan Ali Suiçmez, terzilik, fotoğrafçılık ve futbolculuğa kadar pek çok farklı mesleği de başarılarıyla yapıyor. Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Denetim Kurulu Başkanlığını da sürdüren Suiçmez, girişimleriyle iş insanlarından aldığı yardımları, ilçedeki yoksul insanlara dağıtıyor. Dernek faaliyetlerinde aktif olan Suiçmez, esprili davranışlarının yanı sıra yardımsever kişiliğiyle 'kahraman Ali' olarak tanınıyor.

TRABZON Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi
TRABZON Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi
TRABZON Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi
TRABZON Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi

Karadeniz, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Saçının çıkması için başını buzağıya yalattı; 'sonucu zaman gösterecek' dedi - Son Dakika


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