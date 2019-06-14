Son Dakika Haberleri: Trabzon sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon sağanak

12 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Trabzon sağanak, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallerinde ev ve yolları su bastı.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, belediye ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gerekli tedbirleri alarak vatandaşlara yardımcı oldu.
Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın ardından derenin taşması sonucu oluşan su baskını nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini söyledi.
Çetin, ilçede sağanağın yaklaşık bir saat sürdüğünü belirterek, "Şu anda jandarma, belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Arkadaşlarımız olaya hemen müdahale etti. AFAD ekipleri de geldi, işlemlerini yaptılar. Ekipler dere yatağından dolayı meydana gelen taşkından dolayı tahrip olan yolda çalışmalar yapıyor. Ayrıca hasar tespiti de yapıldı. Herhangi bir can kaybımız yok." dedi.
Belediye Başkan Vekili Ekrem Reis ise zamanında müdahale ettiklerini anlatarak, "Ahırlarda ve 10 kilometrelik bir yol güzergahında tahribat var. O nedenle şu anda yol kullanılmaz halde. Araklı Belediyemize ait personellerimiz iş makineleriyle acil müdahale ediyorlar. Yarın DSİ ekipleriyle birlikte çalışacağız. Can ve mal kaybımız yoktur." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:56 Kaynak: AA
Jandarma, Araklı, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]