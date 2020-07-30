Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı'nda beslenme önerileri - Son Dakika

Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bayramda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra et tüketiminin de arttığı anımsatılarak, özellikle yüksek tansiyon, kalp, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Geleneksel olarak bayramda tüketilen şeker, çikolata ve hamur işleri gibi gıdaların kan şekerini hızla yükselttiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır. Etler sindirimi zor besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir."