Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: "Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep... - Son Dakika

Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: "Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep...

21.05.2021 13:21

Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: "Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep söylüyorduk, bu halen devam ediyor" "Kurallara riayet eden bir halk yapımız var;

Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: "Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep söylüyorduk, bu halen devam ediyor"

"Kurallara riayet eden bir halk yapımız var; İnşallah bunun artarak devamıyla birlikte biz bu vakaların üstesinden geleceğiz"

TRABZON - Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından yeni haftaya başlayan Trabzon'da kademeli normalleşme ile birlikte geçen 5 günde Trabzon'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklanırken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize vakaların en yoğun olduğu il olarak gözlenirken, Artvin ise en düşük olduğu il olarak dikkat çekti. Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Trabzon'da 125,14, Giresun'da 134,83, Gümüşhane'de 109,38, Artvin'de 78,47 ve Rize'de 167,27 oldu.

"Vatandaşı artık kısıtlamak çok mümkün değil"

Trabzon'da özellikle şehrin en işlek yerleri Kemeraltı Çarşısı, Semerciler Caddesi, Uzunsokak, Atatürk Alanı gibi yerlerde insan yoğunluğu dikkat çekerken, Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, "Yaz mevsimi ile birlikte yasaklar bir nebze olsun kalktı. Dolayısıyla vatandaşımız da işine gücüne bağına, bahçesine gerektiğinde dışarı çıkıp nefes alma anlamında bir hareket oluşturmak durumunda. Bu hareketi kısıtlamak çok mümkün değil" dedi.

Usta, Trabzon halkının kurallara riayet ettiğini belirterek, "Bayram süresince uygulanan yasaklar nedeniyle bir şekilde vakalarımızın daha aşağıya gelmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Vatandaşımızın duyarlılığı sağlık çalışanlarının ve kolluk kuvvetlerinin özverili çalışmaları neticesinde rakamlarımız daha aşağılara doğru yönelmiş durumda. Bunu bu sevilerde tutmak daha aşağılara gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmak durumundayız. Bunu biz, boyutuyla baktığınız zaman kurallara uyumu takip etmek gerektiği zaman gerekli kuralları ortaya koymak bizim görevimiz. Kolluk bunları uygulayıcı olarak rolünü almak durumunda. Vatandaş boyutuyla baktığımız zaman da vatandaş maske, mesafe kurallarına riayet etme koşuluyla hareketlerini ona göre belirlemek durumunda. Bakıldığında havalar iyileşti yasaklar bir nebze olsun kalktı dolayısıyla vatandaşımız da işine gücüne bağına, bahçesine gerektiğinde dışarı çıkıp nefes alma anlamında bir hareket oluşturmak durumunda. Bu hareketi kısıtlamak çok mümkün değil. Dolayısıyla hareketin olduğu yerde kalabalığın oluşacağı yerlerde insanların maske, mesafe kurallarıyla hareket etmesi bizim tek arzumuz tek dileğimiz. Onun dışında başka bir şey vatandaşın sırtına yüklemenin çok bir gereği olmadığı kanaatindeyim. Bunu da özellikle son süreçte Trabzon halkı iyice göstermiş oldu. Kurallara riayet eden bir halk yapımız var. İnşallah bunun artarak devamıyla birlikte biz bu vakaların üstesinden geleceğiz" dedi.

"Alışverişin olduğu yerler daha yoğun"

Genelde alış veriş olan yerlerde daha çok yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Usta, "Yoğun olan yerler var. Marketlerde, fırınlarda, mesire yerlerinde zaman zaman yoğunluk olabiliyor. Buralarda vatandaşımızın duyarlı olması ve maske, mesafe kuralına uyarak hareket etmesini talep ediyoruz. Bu olduğu sürece bir sıkıntı olmayacağını ön görüyoruz. Vatandaşımızdan buna göre hareket etmesini bekliyoruz. Sayın Bakanımızın vakaların azalmasıyla ilgili Trabzon için de söz konusu. Bu bağlamda sağlık çalışanlarımızın ve kolluğumuzun özverili çalışmasından ötürü hem halkımızın duyarlılığından ötürü her birine tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.

trabzon'da devam eden aşı süreci ile ilgili olarak ise Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak 14'te birlikte başlayan bir sürecimiz var, aşı süreci. Bu sürecin daha hızlı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bizim asıl kurtarıcımız aşılar. Aşıyla bağlantılı olarak özellikle ilimizde 55-64 yaş grubunda bir tutukluk olduğunu hep söylüyorduk, bu halen devam ediyor. Bu insanlarımızın özellikle aşıya karşı yaklaşım ortaya koymalarını bekliyoruz. Gerçekten aşı toplum bağışıklığı için şu haliyle olmazsa olmazımız. Aşı elimizde bolca da var. Hem Sinovac, hem Biontech aşımız var. Kişi hangisini tercih ediyorsa onun yapılmasında engel bir durum yok."

Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep...
Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep...
Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep...
Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep...

Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: 'Bizim asıl kurtarıcımız aşılar; İlimizde özellikle 55-64 yaş grubu aşı oranlarında bir tutukluk olduğunu hep... - Son Dakika


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