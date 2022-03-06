Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, DOKKAF'22'yi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, DOKKAF'22'yi değerlendirdi Açıklaması

06.03.2022 14:42
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, DOKKAF'22'yi değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (DOKKAF'22) kariyer planlaması yapan gençleri bilgilendirdiklerini, ayrıca halkı bilinçlendirecek organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (DOKKAF'22) kariyer planlaması yapan gençleri bilgilendirdiklerini, ayrıca halkı bilinçlendirecek organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Usta, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda 4-5 Mart'ta düzenlenen fuarda, Sağlık Müdürlüğü olarak geniş bir ekiple yer aldıklarını belirtti.

Kariyer planlaması yapan gençlere ışık tutacak tüm argümanları fuarda kullandıklarını anlatan Usta, "Öncelikle amaç kariyer planlamasıydı. Bu anlamda Personel Başkanlığımız nezdinde oluşturduğumuz ekiplerimiz ve dokümanlarımızla birlikte gelen öğrenci kardeşlerimizi bilinçlendirmeye çalıştık. Veliler de geldi, onlar da aynı şekilde sorular yönelttiler. Gerekli dokümanlarla biz elimizden geldiğince kendilerini kariyer planlaması anlamında donattığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Organizasyona katılımın bir hayli yüksek olduğuna dikkati çeken Usta, toplanan kalabalıktan istifade ederek halkı bilinçlendirme anlamında da organizasyonlar düzenlediklerini, obeziteden sigarayı bırakmaya, Kovid-19 ile mücadeleden sağlıklı yaşama kadar birçok konuda vatandaşları bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Usta, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızın hangi seviyelere geldiğini gösterebilmek adına da tüm araç-gereç, personel ve donamın kısmını da burada sergileme fırsatı bulduk. Özellikle 112, UMKE, ilk yardım donanımlarıyla birlikte ambulanslarımızı, araçlarımızı ve ekipmanlarımızı göstermek istedik. Gönül isterdi ki helikopter ambulansımızı da gösterebilseydik ancak şartlar uygun değildi. Stant alanlarında özellikle ilk yardımın tüm aşamalarını halka uygulamalı anlatacak şekilde düzenimizi kurduk. Arkadaşlarımız iki gün boyunca uygulamalı eğitim verdi, halkı bilgilendirdi. İhtiyaç olmasın ama olduğu taktirde müdahalesini yapabilecek gençleri topluma kazandırdığımızı düşünüyoruz. UMKE tarafından tatbikatlar yapıldı. Yine halk sağlığı standımızda da arkadaşlarımız birçok konuda bilinçlendirme yaptı."

Fuarda, Kovid-19 ile mücadele konusuna da dikkat çektiklerini belirten Usta, "Sağlık Bakanlığımızın güzel bir video sunumu ve video oyunu var. Onları da orada sergileme şansı bulduk. Kovid virüsü öldürme oyunu ile birlikte insanların Kovid'e farkındalığını çekmeye gayret ettik. Günümüzde Kovid vakaları azalıyor. Şükür ki şehrimiz de bu anlamda bundan nasibini alıyor ama Kovid'in henüz bizi tamamen terk etmediğini bilerek o bilinci tekrar insanlarda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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