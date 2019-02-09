Son Dakika Haberleri: Trabzon Sağlık Müdürü Usta, Basınla Buluştu

Trabzon Sağlık Müdürü Usta, Basınla Buluştu

1 saat önce

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Trabzon Sağlık Müdürü Usta, Basınla Buluştu, System.String[]
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Usta, 8 bin 500 sağlık çalışanının görev yaptığı Trabzon'da bu alanda iyi bir yerde olduklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin sağlık turizmi açısından da önem taşıdığını aktaran Usta, Trabzon'un sağlık turizminde ciddi ziyaretçi akınına uğradığını, gelecekte bu potansiyelin artacağını kaydetti.

Sağlık yatırımlarını değerlendiren Usta, şehir hastaneleriyle ciddi atılımlar yapıldığını vurguladı.

Usta, sağlık çalışanlarına yapılan her türlü saldırıyı kınadığını belirterek, olumsuzlukların önüne geçebilmek için olumlu haberlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Trabzon Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu da son zamanlarda grip vakalarında artış yaşandığını, Trabzon'da en fazla grip virüsünün 2015-2017 yılları arasında yaşandığını söyledi.

Grip vakalarının değişken olduğunu aktaran Hamzaoğlu, domuz gribinin normal griple aynı etkileri bulunduğunu, Trabzon'da domuz gribinin söz konusu olmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Güncel
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