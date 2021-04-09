Trabzon Sağlık Müdürü Usta'dan, AA Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Usta, koronavirüs salgınına ilişkin kentteki son durumu da paylaştığı Sel'e, ziyaret anısına kahve fincanı hediye etti.

AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla beraberindeki Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ile AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Usta, Bölge Müdürü Zafer Sel'e tebriklerini iletti.

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