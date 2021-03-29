Trabzon Sağlık Müdürü Usta vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı - Son Dakika

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla sırası gelen her vatandaşın aşı yaptırması gerektiğini bildirdi.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'da 65-84 yaş grubunda yüzde 76, 85 yaş üstünde ise yüzde 79 üzerinde aşılama hedefine ulaşıldığını belirtti.

Vatandaşları Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyaran Usta, "Aşının koruyuculuğundan istifade edebilmek için her bir ferdin aşılanmasına ihtiyaç bulunmakta. Lütfen aşı sırası gelen, randevusunu alarak aşısını yaptırsın." ifadesini kullandı.