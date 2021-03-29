Trabzon Sağlık Müdürü Usta vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı - Son Dakika

Trabzon Sağlık Müdürü Usta vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı
29.03.2021 15:33
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla sırası gelen her vatandaşın aşı yaptırması gerektiğini bildirdi.
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla sırası gelen her vatandaşın aşı yaptırması gerektiğini bildirdi.
Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'da 65-84 yaş grubunda yüzde 76, 85 yaş üstünde ise yüzde 79 üzerinde aşılama hedefine ulaşıldığını belirtti.
Vatandaşları Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyaran Usta, "Aşının koruyuculuğundan istifade edebilmek için her bir ferdin aşılanmasına ihtiyaç bulunmakta. Lütfen aşı sırası gelen, randevusunu alarak aşısını yaptırsın." ifadesini kullandı.
Son Dakika Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı kararından belediye başkanı vazgeçirdi Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var