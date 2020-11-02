Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak - Son Dakika

Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak

02.11.2020 14:36
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak, System.String[]

TRABZON'da, denizle buluşamayan dereler nedeniyle sahilde oluşan kokunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

TRABZON'da, denizle buluşamayan dereler nedeniyle sahilde oluşan kokunun giderilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bütün dereleri bağlantıları uzatarak denizle buluşturacağız. 14 dere uzatılarak denizle buluşturacak ve koku olayını 5 ay sonra tarihe gömeceğiz dedi. Trabzon'un Beşirli Mahallesi sahilinden etrafa yayılan kötü kokuların önlenmesi için harekete geçildi. Derelerin yeterince denizlere deşarj olamamasından kaynaklı kötü kokular için proje hazırlayan Büyükşehir Belediyesi önü kapanan derelerin denizlerle buluşturacak. Kanalizasyon hatlarından arındırılacak ve akışı yeniden sağlanacak derelerin denize deşarjı ile sahil kötü kokulardan arındırılmış olacak.  Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Beşirli sahilinde yayılan kötü kokuların yok edilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek kanalizasyon ile dere suyunu ayrıştırma sürecinin devam ettiğini söyledi. Zorluoğlu, Göreve başladığımızda 'bu koku Beşirli'nin kaderi değildir' dedik ve çalışmalara hemen başladık. Derelerin önü kapatıldığı için biriken su koku yapıyor. Bizim yapmamız gereken derelerin denizle yeniden buluşturulmasıdır. 2 ana dere için denizle buluşturma çalışması sürüyor. Önümüzdeki 2 ay içinde iki ana derenin işi bitecek. Bunlar kokuya neden olan iki ana dere. Ama buradaki bütün dereleri bağlantıları uzatarak denizle buluşturacağız. Buradaki 14 dere uzatılarak denizle buluşturacak. İnşallah 5 ay sonra Trabzon'da koku olayını tarihe gömüyoruz. Buradaki problemi tam anlamında tespit ettik ve çözüme kavuşturuyoruz. Elgaf ve Kisarna deresi için çalışmalarımız başladı diye konuştu.'BİYOLOJİK TESİS KURULMALI'Trabzon'da bulunan 13 kanalizasyon derin deşarjın yeterli olmadığını ve biyolojik atık su arıtma için yer tespiti yaptıklarını belirten Zorluoğlu, Trabzon'da derin deşarj yeterli mi Değil. Bizim ileri biyolojik tesisi kurarak kanalizasyonu bertaraf etmemiz lazım. Katı atık arıtma tesisini kurduk şimdi sıra buna geldi. Yakın zamanda bu projeyi de açıklayacağım. Yer tespiti yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucu 5 ay sonra Beşirli'ye koku sorunu kalmayacak. Gülcemal devasa bir projedir. Bu kısa sürede bitecek bir proje değildir. Öncelikle belirli alanda bir çalışma yapacağız dedi.'GANİTA'YI VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'

Trabzon sahilinde bulunan Ganita dinlenme alanının yapılacak projeden sonra bu bölgede vatandaşların kaliteli hizmet alacağını söyleyen Zorluoğlu, Ganita projemiz tamamlandı. Ganita'dan Faroz'a kadar yürüyüş yolları bisiklet yolları olan çok güzel bir projenin Aralık ayında ihalesini yapacağız. Ganita'yı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Faroz'dan Akyazı'ya kadarki bölümü de yenileyeceğiz. Bu bölgeyi Karadeniz'in en güzel mekanı haline getireceğiz. Ganita'da yapılacak projeden sonra buradaki işletmeleri belediye yapacak. Halkımız kaliteli hizmet alıp yeniden bu bölgeyi kullanacak dedi.


Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı
Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor         
15:36
Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
15:18
Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı         
15:08
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı         
14:13
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 15:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei