Son Dakika Haberleri: Trabzon sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi

1 saat önce

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makina Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın öncülüğünde 30 kişilik sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi.

Trabzon sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi, System.String[]

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makina Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın öncülüğünde 30 kişilik sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi.


Oda Başkanı Mustafa Pehlivan'ın öncülüğünde 30 kişilik sanayi esnafından oluşan ekip, Kıbras'a iki günlük gezi düzenledi. Pehlivan, gezinin amacının Türkiye'nin tarihinde önemli yeri olan yavru vatanın tarihi yerlerini yerinde görmek olduğunu belirterek, "Türkiye için büyük bir öneme sahip olan yavru vatan Kıbrıs'ın tarihi yerlerini yakında görmek ve barış harekatı sırasında büyüklerimizin bu topraklarda verdikleri mücadeleyi yerinde görmek için bu geziyi organize ettik. Atalarımızın bizler için neler yaşadığını her Türk evladının yerinde görmesi gerekir. Esnaf ve sanatkarlar geçmişte olduğu gibi bugünde ahilik anlayışıyla devletinin yanındadır" ifadelerini kullandı.


Pehlivan, geçtiğimiz yıl Çanakkale'yi de ziyaret ettiklerini söyledi. - TRABZON

Trabzon, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da, pistten çıkan uçak millet kıraathanesi yapılacaktı! Halk, kaldırılması için ayağa kalktı
ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Trump dediğimiz noktaya geldi, yanındakiler talimata uymadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:15:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]