TRABZON SEÇİMİ KAZANDI, '2 GÜN İKAMET İHLALİ' İLE MUHTARLIKTAN OLDU - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'ndeki muhtarlık ara seçimini kazanıp, adaylık için mahallede 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal ettiği belirlenince mazbata alamayan İsmail Taşlı'nın ardından en fazla oy olan rakibi Yusuf Alhan, nihai karara saygı duyacağını ve mazbatanın tarafına verileceğini düşündüğünü söyledi. Mazbatanın kendisine verilmesi yönünde emsaller bulunduğunu kaydeden Alhan, 'Hepimiz arkadaşız. Neticede İsmail Taşlı arkadaşımız kazandı. Aynı zarfta benim 2 pusulam olduğu için yasa gereği 9 oyum geçersiz sayıldı. Buna saygı duyuyorum. Diğer yönden, bana verilmiş oyların sorumluğunu hissederek, 6 ay ikamet kriterine uyulmadığı için yasal hakkımı kullandım. Orada 2 günlük bir fark var. İlçe Seçim Kurulu'nun tarafıma mazbatanın verilmesine yönelik bir karar da var. Ancak itiraz yolu açık. Arkadaşımız da itiraz hakkını kullandı. Geçersiz oylarım sayılsaydı ben kazanmış olacaktım. Sonuç olarak mazbatanın bana döneceğini umut ediyorum. Buna benzer emsal kararlar da mevcut' dedi.