Trabzon Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Trabzon Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor

24.05.2021 14:23
Trabzon Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor, System.String[]

Trabzon'da, 900 yataklı şehir hastanesinin yapımı devam ediyor.

Trabzon'da, 900 yataklı şehir hastanesinin yapımı devam ediyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Şehir Hastanesi Proje Müdürü Toygun Keskin, Akyazı'da yapımı süren şehir hastanesindeki çalışmaları inceleyerek son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Genç, şehir hastanesinin Trabzon'a ve bölgeye sağlık alanında yapılan en büyük proje olduğunu belirterek, "Sağlıkta konforu ve kaliteyi yakaladığımız modern şehir hastaneleriyle birlikte ülkemiz Avrupa ülkeleriyle bile kıyaslanamayacak ölçüde sağlık altyapısını geliştirdi." dedi.

Şehir hastaneleriyle Türkiye'nin sağlıkta çağ atladığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Birçok şehirde hizmete açılan şehir hastaneleriyle Türkiye sağlık alanında adeta çağ atladı. Kovid-19 salgınında şehir hastanelerinin önemi bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Şu anda ülkemizde 12 şehir hastanesi faaliyette. Şehir hastanelerinin 10'u da yapım aşamasında. Son teknolojiyle donatılmış, çağın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek altyapıya sahip şehir hastanelerinden birinin şehrimize yapılacak olması son derece önemli bir konu. Şehrimizin prestij projesi ve aynı zamanda çok büyük bir kazanım."

Genç, yapılacak şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olan Trabzon'un konumunun daha da pekişeceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"KTÜ Farabi Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahi Evren ve diğer hastanelerimizle birlikte 900 yatak kapasiteli şehir hastanemiz ciddi oranda yatak sayımızı artıracak. Diğer yandan şehir hastanesi kentimiz için ciddi bir istihdam ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi demek. Bütün dünyayı etkisi altına almış olan Kovid-19 salgın sürecinde böyle bir hastanenin Trabzon'a kazandırılacak olmasını çok anlamlı buluyorum. Şehir hastanesiyle vatandaşlarımız her türlü sağlık sorunlarıyla ilgili konular için farklı hastanelere gitmek zorunda kalmayacak."

Şehir Hastanesi Proje Müdürü Keskin ise şehir hastanesinin nitelikli bir hastane olacağına vurgu yaparak, "Zemin etüdü, toprak analizi ve gerekli sondaj çalışmalarını tamamladık. Yakın zamanda kazık çakma işlemine başlayacağız. 4500 kazık çakılacak. Proje bütün üniteleriyle birlikte bittiğinde Trabzon sağlık sektöründe çok nitelikli bir eser kazanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Hastanesi, Ortahisar, Trabzon, Akyazı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trabzon Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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