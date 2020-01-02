Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-1 - Son Dakika

Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-1

6 saat önce

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadıANNE BÜLBÜL EREN'SİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK ÇOK ACITrabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı.

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı

ANNE BÜLBÜL EREN'SİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK ÇOK ACI

Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutlarken, çok sayıda vatandaş da Maçka ilçesine gelip, Eren'in kabrini ziyaret etti. Bülbül'ün kabrine çiçek bırakıp, dua eden ziyaretçiler, şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'e taziye dileklerinde bulundu. Acılı anne Ayşe Bülbül'ün Eren'im akşam doğum günü yaptım sana. Gelip de pastana üflemedin oğlum. Mumların kendi başına yandı, söndü oğlum diye ağıt yakması, yürekleri dağladı.

'YOKLUKTAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAMADI'

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döküp, ağıt yakan anne Ayşe Bülbül, Eren yıl başında, gece saat 1'i 5 geçe doğdu. Eren'in 15 yaşına kadar doğum gününü kutlayamadık yokluktan. Ama bu sene oğlum için sağ iken kesemediğim doğum günü pastasını kesmek istedim. Abisinden bir pasta istedim. Getirdi pastayı. Eren'imin fotoğrafı kucağımda Eren'ime doğum günü kutladım. Karneler günü geliyor. Karnesi geliyor oğlumun karne sahibi Eren'im yok. Okul servisi geliyor. Bütün çocuklar tek tek servisten iniyor Eren'im yok. Akşam Eren'imin doğum günü pastası geldi, kendi yok. O kadar isterdi ki doğum günü kutlamayı. İnternette 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' cümlesi doğum günü kutlayamadığı, kimse hatırlamadığı için idi dedi.

'18 YAŞINA GİRECEK, DELİKANLI OLACAKTI'

Oğlunun 18 yaşına girip, delikanlı olacağını anlatan anne Bülbül, Arkadaşlarından görüp heves ederdi. Onsuz doğum günü kutladım. Gece uyuyamadım. Eren'imi bağırdım gece boyu. Arayanlar oğlumun doğum gününü kutlayanlar oldu. Bana teselli verdiler, arayıp benimle ağladılar. Allah herkesten razı olsun. 18 yaşına girecek bir delikanlı olacaktı Eren'im. Eren'imin 18'inci doğum günü olacaktı ama sağ olsaydı. O da biliyordu zaten bizim imkanımız yok diye ısrar da etmezdi zaten. Eren'siz doğum günü kutlamak çok acı. Ben kutladım ama Eren'in fotoğrafına kutladım. Kimse pastadan yiyemedi. Eren'im olsa o pastayı yese doymazdı diye konuştu.

Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-1

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
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