Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-2 - Son Dakika

Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-2

6 saat önce

TRABZON Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı-2 (TAMAMI)

TRABZON Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı-2 (TAMAMI)

Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-2

Eren Bülbül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:58 EGM: Yılbaşında 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edildi - Son Dakika
20:55 "2020 yılı 'İVME' yılı olacak" - Son Dakika
20:55 Tekirdağ bakan albayrak kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü... - Son Dakika
20:53 Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz süresi sona erdi - Son Dakika
20:51 İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon şehit eren bülbül, doğum gününde unutulmadı-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]