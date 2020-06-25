TRABZON Şehit Eren Bülbül'ün 3 yıl önceki paylaşımı sosyal medyanın gündemi oldu - Son Dakika

TRABZON Şehit Eren Bülbül'ün 3 yıl önceki paylaşımı sosyal medyanın gündemi oldu
Şehit Eren Bülbül'ün 3 yıl önceki paylaşımı sosyal medyanın gündemi olduTRABZON'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi...
Şehit Eren Bülbül'ün 3 yıl önceki paylaşımı sosyal medyanın gündemi oldu
TRABZON'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleri, yıldönümünde sosyal medyanın gündemi oldu. Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün şehadetlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımı yaptığı yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:16 Kaynak: DHA
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