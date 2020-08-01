TRABZON Şehit Eren'in annesinden İmamoğlu'na Şimdiye kadar neden gelmediniz - Son Dakika

TRABZON Şehit Eren'in annesinden İmamoğlu'na Şimdiye kadar neden gelmediniz

Şehit Eren'in annesinden İmamoğlu'na: Şimdiye kadar neden gelmedinizTRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), annesi Ayşe Bülbül, İstanbul...

Şehit Eren'in annesinden İmamoğlu'na: Şimdiye kadar neden gelmediniz

TRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), annesi Ayşe Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun mezarını ziyareti ile ilgili olarak

"Şimdiye kadar neden gelmediniz?" dedi.

Kurban Bayramı'nı geçirmek için memleketi Trabzon'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen perşembe günü şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Bülbül ailesinden kimsenin bulunmadığı ziyarette CHP'liler, dua ederek mezardan ayrıldı. Aileye önceden bilgi verildiği ancak ailenin karşı çıkmadıkları ziyarete katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun mezarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Eren'in 3 yıl önce şehit olduğunu anlatan Ayşe Bülbül, "3 yıldır niye beni arayıp sormadı ' Ben hiç kimseyi dışlamam. Kimseyi suçlamam. Yalnız benim burukluğum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanımı ve Ekrem İmamoğlu'nun hanımı; Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi çok koydu. Benim Eren'imi kim şehit etti ' 40 yıldır yaşadığım kapının önünde Eren'imi şehit verdim. Eren'imi kim şehit etti ' PKK şehit etti. Eren'imi şehit eden PKK'nın başını ziyaret edenin keyfi mi geldi ' Benim Eren'im akşama kadar bir tabak yemeğe çalışırdı. O yavrunun günahı neydi ' Benim yavrum neden şehit oldu ' Demek ki bu kişilerin benim yavrumun bir parça ekmeği bulup yememesi onların keyfini mi getirdi?" dedi.

'ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?'

Ayşe Bülbül, İmamoğlu ile görüşseydi kendisine soruları olacağını belirterek, "Soracaktım ki ona benim yavrumun, 15 yaşındaki bir çocuğun şehit olması size hiç mi üzüntü vermedi ' Bakacaktım ne diyecekti. Yanında oturup soracaktım ona. Şu yavruya buraya gelip bakınca, senin duygun nedir ' Onun şimdiye kadar gelmemesinin nedenini soracaktım. Şimdiye kadar neden gelmediniz ? Benim tek üzüntüm keşke Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmeseydiniz. Bana deseler ki ziyaret et, ben bir ana olarak gidemem. Onu cezaevinde ziyaret etmeyin bana karşı. Geleceklerini bilgi verdiler bana ama ben gelmedim. Üç yıl oldu, o zaman başkan değildi ama bir vatandaştı, gelip benim duygularımı alıp, acıma ortak olabilirdi. Ben yolları, kapıları bekleyen bir anayım" diye konuştu.

Eren'siz 5'inci bayramı yaşadığını anlatan Bülbül, "Kapılarda bekliyorum. Eren sağ olsaydı da bugün yaşasaydı. Kurban kesmeseydik milletin kapılarında et isteyip, yiyecekti benim yavrum. Eren'siz geçen beş bayram çok buruk geçiyor" dedi.

TRABZON Şehit Eren'in annesinden İmamoğlu'na Şimdiye kadar neden gelmediniz

Eren Bülbül, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Şehit Eren'in annesinden İmamoğlu'na Şimdiye kadar neden gelmediniz - Son Dakika
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