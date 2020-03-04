Trabzon şehit uzman çavuş kadir tuncer memleketi trabzon'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon şehit uzman çavuş kadir tuncer memleketi trabzon'a getirildi - Son Dakika

Trabzon şehit uzman çavuş kadir tuncer memleketi trabzon'a getirildi

6 saat önce

TRABZON Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer memleketi Trabzon'a getirildi.

TRABZON Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer memleketi Trabzon'a getirildi

Trabzon şehit uzman çavuş kadir tuncer memleketi trabzon'a getirildi

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:19 Kaynak: DHA
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