Son Dakika › Güncel › Trabzon şehit uzman çavuş kadir tuncer memleketi trabzon'a getirildi - Son Dakika
Trabzon şehit uzman çavuş kadir tuncer memleketi trabzon'a getirildi
6 saat önce
TRABZON Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer memleketi Trabzon'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:19 Kaynak: DHA
TRABZON Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer memleketi Trabzon'a getirildi
Son Dakika Getirildiği babaevine asılı bayrağı öpen İdlib gazisi: Bayrağım ve vatanım için canım feda Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım "Şehit olmak kalbime doğuyor" demişti