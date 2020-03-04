Trabzon şehit uzman çavuş tuncer'in cenazesi, trabzon'da - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da

SURİYE'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) cenazesi askeri uçakla Hatay'dan memleketi Trabzon'a getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi Hatay'dan kalkan askeri uçakla saat 11: 40 sıralarında Trabzon'a Havalimanına getirildi. Burada düzenlenen törene; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile askerler ve vatandaşların yanı sıra; şehidin babası Oktay ile annesi Seher Tuncer katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehit cenazesi omuzlarda ambulansa taşındı. Bu sırada acılı anne ve baba gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki evinin önüne getirilerek helalilk alındı. Şehit asker ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ

Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer'e verilen plakette, 'Zeytindalı Harekatı'nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına' ibaresi yer aldı.