TRABZON Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar 1 zabıta öldü diğeri yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRABZON Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar 1 zabıta öldü diğeri yaralı - Son Dakika

TRABZON Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar 1 zabıta öldü diğeri yaralı

6 saat önce

Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar: 1 zabıta öldü diğeri yaralıTRABZON'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylasındaki şehitlikte, yere düşen Türk bayrağını direğe asmaya çalıştıkları sırada bitişikteki yüksek gerilim hattı akımına kapılan belediye zabıta memuru Rüstem Çabuk...

Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar: 1 zabıta öldü diğeri yaralı

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylasındaki şehitlikte, yere düşen Türk bayrağını direğe asmaya çalıştıkları sırada bitişikteki yüksek gerilim hattı akımına kapılan belediye zabıta memuru Rüstem Çabuk (37) hayatını kaybetti, İzzet Tutkun (54) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası Kuruçam mevkisindeki şehitlikte meydana geldi. Yaylada yapı denetimine çıkan Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü memurları Rüstem Çabuk ve İzzet Tutkun, yol kenarındaki şehitlikte Türk bayrağının yere düştüğünü fark etti. Zabıta memuru İzzet Tutkun demir direği tutarken, Rüstem Çabuk tırmanarak bayrağı yerine asmaya çalıştı. Bu sırada bitişikte yer alan yüksek gerilim hattı akımına kapılan zabıtalar, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Rüstem Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan İzzet Tutkun ise ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar 1 zabıta öldü diğeri yaralı

Akçaabat, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:45 Kaynak: DHA
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