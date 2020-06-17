TRABZON SELİN VURDUĞU ÇAMLIKTEPE'DE BURUK YILDÖNÜMÜ - Son Dakika

TRABZON SELİN VURDUĞU ÇAMLIKTEPE'DE BURUK YILDÖNÜMÜ

TRABZON'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin yıl dönümünde acılar tazelendi.

TRABZON'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin yıl dönümünde acılar tazelendi. Selde eşi Mehmet Cevahir'i kaybeden Ayşe Cevahir (75), 'Olayın yıl dönümü geldi, acımız yenilendi ama ben acımı hiç unutmamıştım" dedi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde geçen yıl 18 Haziran'da şiddetli sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) cenazeleri bulunamadı. Sel felaketinde 11 bina yıkılırken, 13 bina da tahliye edilerek yıkımı sağlandı. Yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü Çamlıktepe'de mağdur olan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede konut yapımına başlandı.

Araklı ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 15 Temmuz, Çamlıktepe ve tüm şehitler anısına ay yıldızlı anıt inşa edilerek, selde hayatını kaybedenlerin isimleri yazıldı. Felaketin yıldönümünde Çamlıktepe mahallesi sakinlerinin bir kısmı, ilçeye taşınırken bir kısmı da şehirden ayrıldı. Acı olayın yıldönümünde bir araya gelen sel mağdurları, ilçe merkezindeki şehitler anıtında sevdiklerini ve akrabalarını yad etti.

'ACIMIZ TAZELENDİ'

Sel felaketinde eşi Mehmet Cevahir'i kaybeden Ayşe Cevahir (75), 'Eşim, evimle birlikte gitti. Eşyam, param, neyim varsa gitti. 3 tane hayvanım vardı, hepsi gitti. Olayın yıl dönümü geldi, acımız yenilendi ama ben acımı hiç unutmamıştım. Çocuklarımızın cenazesi bulunmamış. Eşimin bir kirli gömleği kalsa, bir iş pantolonunu görsem de hatırlasam nasıldı diye. Üzülüyorum ama hiçbir şeyi kalmadı. Eşimin bir tek ismini burada görüyorum. Hatırladıkça ağlarım" dedi. Cevahir, kendilerine kira yardımı yapılmasını da istedi.

'BURADA GEÇİNEMİYORUZ'

Çamlıktepe'deki sel felaketinde 3 akrabasını kaybeden ve evi yıkılan Hamdi Cevahir ise 'Orada hayvan besliyorduk, Bağımız, bahçemiz, tarlamızla geçiniyorduk. Burada hiçbirşeyimiz yok. Sadece binanın içindeyiz. Bir gelirimiz yok. Bize burada kira yardımı yapıyorlar ama biz burada geçinemiyoruz. Devlet tarafından yer tespit etsinler. Köyde daha sağlam bir yerde evlerimizin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN DE ORADAYDIM'

Çamlıktepe Mahallesi Muhtarı Yusuf Kuloğlu da "Ölenlerin hepsi arkadaşımızdı. Ben de oradaydım o anda ama bizim günümüz bitmemişti. Hepsine Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum. Benzer felaketlerin yaşanmaması için dere yataklarına ev yapılmaması gerekiyor" dedi.

YIKIM FOTOĞRAF KARESİNDE

Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yer Çamlıktepe Mahallesi oldu. Mahallede selden önce ve sonra çekilen fotoğraf karelerinde tahribatın boyutu da ortaya çıkmıştı. İlk fotoğraf karesinde görülen 7 binanın sel felaketinde yıkıldığı görüldü. Sel sularının sürükleyerek götürdüğü binalardan geride ise temelleri kaldı.

TRABZON SELİN VURDUĞU ÇAMLIKTEPE'DE BURUK YILDÖNÜMÜ

Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON SELİN VURDUĞU ÇAMLIKTEPE'DE BURUK YILDÖNÜMÜ - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi         
14:46
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü         
14:32
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı         
14:31
Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak         
14:24
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı         
14:10
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
13:37
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi         
13:32
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı         
13:32
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var         
13:21
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti         
13:20
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi         
13:19
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak         
13:16
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı         
13:12
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti         
13:06
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu         
13:01
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü 20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü         
12:45
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı         
12:45
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak         
12:33
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi         
12:21
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti         
12:16
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı         
12:16
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 15:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRABZON SELİN VURDUĞU ÇAMLIKTEPE'DE BURUK YILDÖNÜMÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]