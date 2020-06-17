TRABZON SELİN VURDUĞU ÇAMLIKTEPE'DE BURUK YILDÖNÜMÜ - Son Dakika

TRABZON'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin yıl dönümünde acılar tazelendi. Selde eşi Mehmet Cevahir'i kaybeden Ayşe Cevahir (75), 'Olayın yıl dönümü geldi, acımız yenilendi ama ben acımı hiç unutmamıştım" dedi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde geçen yıl 18 Haziran'da şiddetli sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) cenazeleri bulunamadı. Sel felaketinde 11 bina yıkılırken, 13 bina da tahliye edilerek yıkımı sağlandı. Yol ve köprülerin çöktüğü, tarım arazilerinin zarar gördüğü Çamlıktepe'de mağdur olan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede konut yapımına başlandı.

Araklı ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 15 Temmuz, Çamlıktepe ve tüm şehitler anısına ay yıldızlı anıt inşa edilerek, selde hayatını kaybedenlerin isimleri yazıldı. Felaketin yıldönümünde Çamlıktepe mahallesi sakinlerinin bir kısmı, ilçeye taşınırken bir kısmı da şehirden ayrıldı. Acı olayın yıldönümünde bir araya gelen sel mağdurları, ilçe merkezindeki şehitler anıtında sevdiklerini ve akrabalarını yad etti.

'ACIMIZ TAZELENDİ'

Sel felaketinde eşi Mehmet Cevahir'i kaybeden Ayşe Cevahir (75), 'Eşim, evimle birlikte gitti. Eşyam, param, neyim varsa gitti. 3 tane hayvanım vardı, hepsi gitti. Olayın yıl dönümü geldi, acımız yenilendi ama ben acımı hiç unutmamıştım. Çocuklarımızın cenazesi bulunmamış. Eşimin bir kirli gömleği kalsa, bir iş pantolonunu görsem de hatırlasam nasıldı diye. Üzülüyorum ama hiçbir şeyi kalmadı. Eşimin bir tek ismini burada görüyorum. Hatırladıkça ağlarım" dedi. Cevahir, kendilerine kira yardımı yapılmasını da istedi.

'BURADA GEÇİNEMİYORUZ'

Çamlıktepe'deki sel felaketinde 3 akrabasını kaybeden ve evi yıkılan Hamdi Cevahir ise 'Orada hayvan besliyorduk, Bağımız, bahçemiz, tarlamızla geçiniyorduk. Burada hiçbirşeyimiz yok. Sadece binanın içindeyiz. Bir gelirimiz yok. Bize burada kira yardımı yapıyorlar ama biz burada geçinemiyoruz. Devlet tarafından yer tespit etsinler. Köyde daha sağlam bir yerde evlerimizin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN DE ORADAYDIM'

Çamlıktepe Mahallesi Muhtarı Yusuf Kuloğlu da "Ölenlerin hepsi arkadaşımızdı. Ben de oradaydım o anda ama bizim günümüz bitmemişti. Hepsine Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum. Benzer felaketlerin yaşanmaması için dere yataklarına ev yapılmaması gerekiyor" dedi.

YIKIM FOTOĞRAF KARESİNDE

Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yer Çamlıktepe Mahallesi oldu. Mahallede selden önce ve sonra çekilen fotoğraf karelerinde tahribatın boyutu da ortaya çıkmıştı. İlk fotoğraf karesinde görülen 7 binanın sel felaketinde yıkıldığı görüldü. Sel sularının sürükleyerek götürdüğü binalardan geride ise temelleri kaldı.