Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı - Son Dakika

Trabzon Havalimanı'nda bugün önceki günlere göre hareketli anlar yaşandı. Sabah saatlerinde Kuveyt'ten kalkan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarına geldiğinde bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Uçağın iniş yapmasının ardından polis ekipleri ve havalimanı güvenliği de tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Özel Harekatçıların devreye girdiği olayla ilgili acil inceleme başlatıldı, havalimanına giriş çıkışlar ise şu an için sağlanamıyor. Güvenliğin sağlanmasının ardından havalimanı eski işleyişine dönecek.

"BAGAJLARDA ARAMA YAPILIYOR"

Uçağa yönelik bomba ihbarıyla ilgili Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan da bilgilendirme geldi. Ustaoğlu, "Uçak hemen güvenli alana alındı. Uçağımızda 51 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Yolcuların bagajları detaylıca aranıyor. Havalimanında uçuşların kapatıldığı iddiaları doğru değil. Şu an uçağımız güvenli bölgede. Araması tamamlandığında seferine devam edecek. İhbar Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapılmış" dedi.